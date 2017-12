MEC libera R$ 51 milhões para construção e reforma de escolas no Ceará

14:39 · 15.12.2017 / atualizado às 14:43 por MEC/Governo do Ceará

O governador Camilo Santana recebeu o ministro da Educação, Mendonça Filho, nesta sexta-feira (15), em cerimônia realizada no Palácio da Abolição, para anunciar a liberação de R$ 51 milhões voltados à construção de novas escolas em Fortaleza e no Interior, além de reformas em equipamentos da rede estadual de ensino, aquisição de computadores e equipamentos de climatização. Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o secretário da Educação, Idilvan Alencar, também participaram da solenidade.

Na ocasião, foram assinados documentos para construção de mais cinco escolas em municípios cearenses: duas destas são escolas de Ensino Profissional (Fortaleza e Cedro) e outras três são unidades de Ensino Médio (em Fortaleza, Cariús e Crato). Está destinado um montante de R$ 29.573.890,58 para as construções. Além das novas unidades, 17 escolas de 17 cidades receberão reformas estruturais, somando investimento de R$ 22.171.774,62.

Camilo Santana agradeceu a parceria do MEC na proposta do Governo do Ceará em manter as ações estaduais para elevar o nível da educação pública. O governador destaca que os recursos trarão mais qualificação, criarão condições de aprendizado melhores e estimulantes aos alunos e farão do ambiente escolar espaço de mais conhecimento e capacitação.

“A Educação é a prioridade do nosso governo e deve ser a prioridade para o Brasil. Nenhum estado e nenhum país se desenvolve ou cresce de forma justa se não investir na Educação. É importante dar oportunidade a todos, aos jovens, às crianças. Esse é o grande caminho. O Ceará tem dado exemplo na Educação Fundamental, estamos investindo fortemente no Ensino Médio, nas Escolas Profissionalizantes”, disse.

Mais Educação

Para o secretário da Educação, Idilvan Alencar, a liberação de quase R$ 30 milhões em novas escolas é uma conquista de lutas do povo cearense, em especial os de cidades do Interior. Ele pontua que a ampliação de unidades educacionais no território cearense é vital para que comunidades menos favorecidas também sejam envolvidas no campo de oportunidades e capacitação.

“É um ato muito significativo, especialmente a criação dessas escolas, que são sonhos antigos de comunidades. O Cedro que tem 18 anos de luta por isso, para Cariús também tem grande importância. Para nós é uma grande alegria ver esses investimentos”, disse Alencar.

Ensino Técnico

Ainda nesta sexta, o ministro da Educação autorizou a retomada da construção do novo campus Maranguape do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A obra faz parte da terceira fase da expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica do Estado, mas estava paralisada desde fevereiro de 2016. Além da ordem de serviço, Mendonça Filho também assinou a portaria que autoriza o funcionamento do campus.

“Esse evento marca o reinício de uma obra muito importante para a comunidade e que estava parada desde fevereiro de 2016, mostrando claramente que nós trabalhamos para a educação”, afirmou Mendonça Filho. “Liberar recursos para educação técnica e tecnológica do Ceará é fundamental. Vamos levar adiante as obras paralisadas aqui em Maranguape, para que o município também possa avançar na educação infantil e fundamental”, disse o ministro.