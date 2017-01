Mau uso da rede de esgoto durante o período de chuvas pode trazer problemas, alerta Cagece

16:03 · 12.01.2017

É necessário que a população esteja atenta, evitando despejar resíduos sólidos ou escoar a água da chuva na rede de esgotamento ( Arquivo Diário do Nordeste )

Com o período de chuvas começando no Estado, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) já alerta a população para os riscos do mau uso da rede de esgoto durante a quadra chuvosa de 2017. Em nota divulgada nesta quinta-feira (12), a Cagece pediu para que os cearenses não lancem resíduos sólidos no esgoto, já que os mesmos podem trazer problemas para as vias públicas.

"Quando lançados indevidamente nas redes coletoras, as águas pluviais e os resíduos sólidos sobrecarregam o sistema e geram obstruções e extravasamentos em vias públicas", destacou a Cagece. Ainda segundo a Companhia, somente em 2016 foram retirados, em ações preventivas de limpeza da rede, quase duas toneladas de resíduos sólidos.

A Cagece também disse que escoar a água da chuva na rede de esgotamento pode trazer problemas de inundação.

Denúncia

A Companhia destacou que conta com o apoio da população para denunciar extravasamentos ou irregularidades na rede através dos seus canais de atendimento, como a central telefônica, pelo número 0800 275 0195; pelo chat online no site da Cagece; ou por meio do Cagece Mobile (aplicativo gratuito, disponível para IOS e Android).

"A Cagece tem se empenhado para monitorar e atuar em todas as ocorrências, agindo preventivamente, porém, a colaboração da população é importante para garantir o bom funcionamento da rede. Para evitar ocorrências, é necessário que a população esteja atenta", conclui a Companhia.

Problemas

No último domingo (8), as chuvas já deram uma amostra do que os moradores de Fortaleza podem esperar para a quadra chuvosa deste ano: problemas no trânsito, túneis fechados, avenidas alagas e sinais com problemas. A Avenida Aguanambi, por exemplo, ficou bastante alagada durante boa parte do dia, mesmo com suas obras de drenagem.

Segundo a Cagece, cabe à população ajudar a reduzir tais incidentes, que ficam ainda mais críticos quando há lixo nas ruas e na rede de esgoto.