Maquiadora cearense faz campanha para custear cirurgia em São Paulo

11:53 · 26.02.2018 / atualizado às 12:02

A maquiadora Lara Barden precisa realizar operação para a retirada de um tumor no cérebro

As fortes dores de cabeça não foram suficientes para levar a cearense Lara Barden, de 28 anos, até o médico. Foi necessária a insistência das amigas para que a maquiadora procurasse atendimento, empurrãozinho essencial para a sobrevivência de Lara. No último dia 12 de dezembro, a cearense foi ao hospital e descobriu que tem um tumor no cérebro.

Com a descoberta, Lara precisou ser operada às pressas para a retirada do tumor, mas, durante a cirurgia, ocorreu um sangramento inesperado e os médicos optaram por fazer apenas uma biópsia. O exame identificou que o tumor é um Neurocitoma Central - benigno em localização maligna - e precisa ser totalmente removido. A cirurgia para remoção custa R$ 120 mil e está marcada para o dia 20 de março, em São Paulo.

Para custear a cirurgia, amigos e familiares de Lara iniciaram uma campanha de arrecadação de fundos. Estão sendo realizadas diversas ações para ajudar a maquiadora.

Entre os eventos promovidos pela campanha estão uma feijoada, a ser realizada no próximo dia 3, em uma barraca de praia de Fortaleza e um bazar que irá ocorrer nos dias 10 e 11 de março. Ambos terão o valor arrecadado revertido em prol da campanha da maquiadora.

'Vaquinha' online

Além dos eventos, ainda estão sendo realizadas rifas com doações de pessoas que se sensibilizaram com o caso de Lara. Também foi criada uma "vaquinha" online, onde as pessoas podem colaborar com a campanha.

Os interessados em ajudar podem tanto fazer doação através do site Vakinha quanto participar das demais ações de arrecadação divulgadas no Instagram da maquiadora.