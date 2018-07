Manoel Sátiro recebe Ação Verdes Mares

12:32 · 14.07.2018 / atualizado às 14:45

População contou com prestação de serviço, entretenimento e curiosidades como a maquete de lego para educação de trânsito ( Fotos: Saulo Roberto )

A Escola Municipal Henriqueta Galeno, na Vila Manoel Sátiro, abriu suas portas neste sábado (14) para a população desfrutar dos serviços oferecidos pela Ação Verdes Mares.

Mesmo com início às 9h, logo cedo, às 6h, uma fila se formou do lado de fora do colégio com pessoas que queriam garantir a vaga para emissão de carteira de identidade. Quem garantiu uma senha, foi Maria Valdelicia da Silva. Ao lado da irmã e da sobrinha, chegou às 8h e aproveitou o dia também para aferir a pressão arterial, fazer o teste de glicemia e tirar dúvidas com o Procon.

Movimentada também estava a área com a maquete educativa feita de lego. Ela é usada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para ensinamentos de trânsito para as crianças. Com um controle remoto, elas têm que pilotar os carrinhos de brinquedo respeitando as sinalizações, o semáforo, as preferenciais e outras leis de trânsito.

Essa maquete é intinerante, porém há uma mini-cidade dentro da Escola de Educação para o Trânsito do Estado do Ceará. Com cerca de 150 mil legos e uma dimensão de 40m², as crianças pilotam os carrinhos entre os pontos turísticos da capital cearense de legos. A Escola existe desde maio de 2009 na Maraponga e está aberta para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos por meio de agendamento.

A Ação Verdes Mares contou ainda com serviços de atendimento jurídico, de consulta SPC e cadastro positivo, solicitação de passe livre, vacinação de Hepatite B e Tétano, consulta com nutricionista e dentista, com orientação sobre alimentação e higienização de boca, respectivamente, com distribuição de kit dentário.

E para animar ainda mais a manhã, houve aulão de Fit Dance, apresentação do grupo de Capoeira Negaça do Bom, teatro de bonecos da Turminha da PM, pula-pula e cama elástica.