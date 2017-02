Luxo da Aldeia e Camaleões da Vila animam Pré-Carnaval

21:36 · 03.02.2017 / atualizado às 22:35

Um público cada vez mais numeroso reuniu-se novamente na Praça do Ferreira para aproveitar a festa de Pré-Carnaval, na noite dessa sexta-feira (3). Mais uma vez, o Bloco Luxo da Aldeia comandou a agitação, trazendo no repertório releituras de músicas escritas por compositores locais, animando os foliões.

Os integrantes do bloco anunciaram ainda que a cada sexta-feira um novo convidado deve comparecer para tornar a festa ainda melhor. Desta vez, a Bateria Camaleões da Vila abriu a noite, trazendo grandes sucessos de escolas de samba. Para a próxima sexta-feira (10), deve dividir o palco com o Luxo da Aldeia o grupo Maracatu Solar.

A ocasião marcou ainda o lançamento da patrocinadora oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, a Skol, que distribuiu brindes entre os foliões. De acordo com a Secretaria de Cultura de Fortaleza, essa é a primeira vez que a Prefeitura lançou um edital com o objetivo de captar recursos da iniciativa privada para financiar as festas de Carnaval e Pré-Carnaval.

Programação

Para este sábado (4), a folia continua em diversos pontos da Capital. A partir das 16h, os blocos Bonde Batuque, Unidos da Cachorra, Baqueta, Camaleões da Vila e Cheiro se apresentam na Praia de Iracema, saindo do Ideal Clube e finalizando o trajeto no Aterrinho.

Na Praça do Ferreira, quem dá o ritmo para a festa é o bloco Concentra, Mas Não Sai, a partir das 18h, animando o público com frevos e marchinhas de Carnaval. No mesmo horário, o bloco Num Ispaia Sinão Ienche faz a festa no Bar da Mocinha, na Praia de Iracema.

No domingo (5), o Passeio Público tem folia especial para as meninas e meninos, com a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria fazendo a festa das 9h às 11h. Já o Mercado da Aerolândia dará espaço para Tarcísio Sardinha e a banda Fortaleza Alegria, a partir das 17h.