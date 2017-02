Lojas de Carnaval do Centro têm movimentação intensa neste sábado (4)

14:14 · 04.02.2017 / atualizado às 14:45

Pais aproveitaram a manhã deste sábado (4) para ir ao Centro garantir adereços para a folia dos pequenos ( Foto: José Leomar )

A aproximadamente um mês do Carnaval, as lojas do Centro com artigos para a data contavam com fluxo intenso na manhã deste sábado (4). Apesar do tempo que ainda falta até a chegada do feriado, consumidores se organizam para as festas infantis nas escolas dos filhos e parentes, além de se prepararem para a folia do pré-carnaval, que começou oficialmente no dia 27 de janeiro.

Na Cyssales da Rua da Assunção, o gerente Antônio Silva Veras comemorava o período momino mais longo neste ano. Afinal, são mais dias de vendas e também um período maior entre a época de compra do material escolar e o Carnaval, proporcionando aos pais mais tempo para adquirir os adereços para os filhos.

Entre os itens mais vendidos, ele destaca os tradicionais confetes e serpentinas e também as espumas - que custam R$ 4,99 - e tintas de cabelo, em torno de R$ 7. Além disso, ele também aposta nas fantasias e adereços, disponíveis para adultos e crianças.

Observando os acessórios de cabeça, Bianca Ramos, coordenadora escolar, se equipava para curtir o pré-carnaval da Praia de Iracema, para qual tem ido e pretende ir nos próximos fins de semana. Além disso, ela ressalta que está se preparando para o Carnaval de Morro Branco. "Estou procurando tiaras, acessórios... são essas coisas que todo ano eu levo. Vou levar algumas máscaras também".

Na Liberato Barroso, a loja Santa Maria vivia hoje mais um dos seus dias de fluxo intenso. Entre um atendimento e outro a vendedora Sueli Albano explicava que os artigos começaram a ser expostos no final de janeiro. "Passou a época do material escolar. Agora é só fantasia".

Lá, o carro-chefe são as fantasias infantis, que podem ser econtradas a partir de R$ 49,90. Sueli revela que as pessoas pesquisam muito e que as mais procuradas são as fantasias de super-heróis. Questionada sobre a crise, ela nem pestaneja ao responder. "Não tem crise que empate o Carnaval não", diz, empolgada.

Ainda na Liberato Barroso, também era dia de casa cheia para a Mil Opções, onde o destaque eram as tiaras com orelhas de gato e pérolas ou flores. Apesar do fluxo intenso, o supervisor, Pedro Lima, afirma que a movimentação "engatou" mesmo só na última semana de janeiro. Assim, agora ele está mais otimista. "As tiaras estão saindo bastante. As vendas neste ano estão boas, ainda está engrenando, mas acho que o período de carnaval mais longo ajuda", finaliza.