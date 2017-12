Linha Sul do Metrô de Fortaleza tem horário de funcionamento ampliado

19:40 · 19.12.2017 / atualizado às 19:47

Mensalmente, o modal registra a movimentação de cerca de 600 mil passageiros. ( FOTO: Reprodução )

O horário de funcionamento da Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor) será ampliado. A partir desta quinta-feira (21), o equipamento vai passar a operar das 5h30 às 23h – e não mais das 5h30 às 21h, como funciona atualmente.

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nesta terça-feira (19), durante bate-papo ao vivo em sua página no Facebook. Esta é a terceira mudança no horário de funcionamento do metrô da Capital, que já chegou a operar comercialmente das 7h às 19h, em 2015, após operação assistida.

A Linha Sul do Metrofor liga o bairro Moura Brasil, em Fortaleza, ao bairro Bom Futuro/ Vila das Flores, no município de Pacatuba, passando pelo centro de Maracanaú. Mensalmente, o modal registra a movimentação de cerca de 600 mil passageiros.

“A extensão do horário vai facilitar a vida da população de Fortaleza e Região Metropolitana e possibilitará a utilização do transporte por novos usuários”, afirmou o governador Camilo Santana. A extensão do horário é permanente.