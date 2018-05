Leilão da Justiça do Trabalho oferta bens avaliados em R$ 35,6 milhões nesta sexta (11)

10:13 · 08.05.2018 / atualizado às 10:14

Um dos destaques do leilão é um complexo imobiliário localizado no bairro Vila União, em Fortaleza. Para arrematar, o interessado deve desembolsar, no mínimo, R$ 4,1 milhões ( Foto: Divulgação )

Com o intuito de arrecadar dinheiro para o pagamento de dívidas trabalhistas, a Justiça do Trabalho do Ceará realiza, nesta sexta-feira (11), no auditório da agência do Banco do Brasil situada na Av. Santos Dumont, um leilão com bens avaliados em R$ 35,6 milhões. Ao todo, 259 lotes com itens penhorados estarão à venda, incluindo imóveis, terrenos, veículos, equipamentos eletrônicos, bebidas, itens de vestuário e outros produtos.

De acordo com a Justiça do Trabaho, poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, desde que compareçam no dia do evento portando documento de identificação pessoal, ou ainda ofertem lances pela internet, através do site do leiloeiro. Para participar pela internet, no entanto, o interessado deve estar cadastrado com antecedência mínima de 48 horas.

No caso de pessoa jurídica, além de uma procuração, o interessado também deve entregar, durante o leilão, cópia do contrato social e de eventuais alterações da empresa.

Os lotes

Entre os lotes disponíveis no leião, estão 47 imóveis residenciais, comerciais e terrenos. Um deles, um galpão de 32 mil metros quadrados (m²), fica no distrito industrial de Maracanaú e está avaliado em R$ 6,2 milhões, tendo em vista que nele estão construídos um prédio administrativo, refeitório, cisterna e oficina. O lance mínimo para arrematar tal imóvel é de R$ 4,34 milhões.

Outro destaque do leilão é um complexo imobiliário localizado no bairro Vila União, em Fortaleza, que é composto por vários terrenos, sendo um deles com 2.750 m². Para arrematar, o interessado deve desembolsar, no mínimo, R$ 4,1 milhões.

Também estarão à venda 19 veículos, como motos, caminhões, ônibus e carros de passeio, além de diversos lotes com máquinas de costura industrial, equipamentos de refrigeração, de informática, para lanchonetes e para escritórios. Ainda está disponível para arremate uma grande quantidade de camisas, vestidos, blusas, calças jeans, bermudas, shorts, saias, calcinhas e sutiãs.

Serviço:

Leilão da Justiça do Trabalho

Data: 11 de maio de 2018, às 9h

Local: Auditório da agência do Banco do Brasil

(Av. Santos Dumont, 2.889, Aldeota - Fortaleza/CE)