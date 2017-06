Lei que prevê multa de até R$ 10 mil para irregularidades em imóveis é adiada

20:14 · 08.06.2017

O Certificado de Inspeção Predial é o documento que formaliza a realização de vistoria e análise técnica das edificações. ( FOTO: REPRODUÇÃO )

A Lei de Inspeção Predial (nº 9.913/12) foI adiada pela 4ª vez desde sua criação em 2012. Ela foi regulamentada em 2015, mas até então não entrou em vigor devido às prorrogações. No dia 29 de maio, a Prefeitura de Fortaleza decidiu adiar o início das vistorias punitivas até 1º de agosto.

Conforme a Lei, se for identificado problemas estruturais, o imóvel poderá ser multado de R$ 1 mil a R$ 5 mil. Ainda é previsto punição em dobro em caso de reincidência, ou seja, pode chegar a R$ 10 mil.

De acordo com a secretária da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), Águeda Muniz, o novo adiamento se deu a partir da solicitação de entidades que congregam agentes do setor imobiliário da Capital e Corpo dos Bombeiros.

Mesmo sem a vigência das punições, imóveis que forem identificados com situações graves, podem ser interditados, afirma a Seuma. Até maio de 2017, já foram realizadas mais de 25 mil visitas técnicas por toda a cidade, para alertar sobre a importância da inspeção predial e da manutenção preventiva. O maior problema está no Centro.

Documentação obrigatória

O CIP é o documento que formaliza a realização de vistoria e análise técnica das edificações, devidamente registradas em laudo de vistoria técnica (LVT) elaborado por profissionais ou empresas

Até o dia 1º de agosto, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS) manterá as atividades. Após a data, se for identificado problemas estruturais, o imóvel poderá ser multado. Este documento deverá ser emitido para as edificações residenciais multifamiliares, com três ou mais pavimentos.

Como solicitar o CIP

Para cumprir suas obrigações, os proprietários e os responsáveis legais por essas edificações deverão:

1. Contratar um engenheiro, arquiteto ou empresa, devidamente registrado e habilitado no respectivo conselho profissional, para a elaboração de um Laudo de Vistoria Técnica (LVT). O LVT descreverá a situação detalhada da edificação e indicará as obras de manutenção necessárias para garantir sua segurança, bem como os prazos máximos para a sua conclusão;

2. Executar as obras e os reparos eventualmente indicados no LVT;

3. Protocolar o LVT e a documentação exigida para análise da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), que expedirá o CIP;

4. Afixar o CIP em local visível ao público, bem como manter os relatórios e laudos técnicos das vistorias à disposição dos agentes de fiscalização.

O CIP tem validade de um a cinco anos, dependendo da idade da edificação, contada a partir da data de expedição do “habite-se” ou evidência que caracterize a sua idade. Mais informações aqui.