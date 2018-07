Lei obriga reúso de água de aparelhos de ar-condicionados no Ceará

10:06 · 12.07.2018 / atualizado às 10:22

Lei vale para casas e prédios ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

As construtoras e os proprietários de casas e prédios devem ficar atentos a destinação da água gerada por aparelhos de ar-condicionado. Foi publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 9 de julho deste ano, a obrigatoriedade do reúso do líquido em novos projetos de edificações residenciais multifamiliares, comerciais e industriais construídos no Estado. O objetivo é contribuir para o uso racional da água no âmbito do Ceará.

A lei diz ainda que "a água do reúso não poderá ser utilizada para consumo humano, apenas para fins de regar plantas, lavar carros, alimentação de bacias sanitárias e lavagem de pisos ou de áreas externas".

Apesar da obrigatoriedade, o Diário Oficial não informa sobre fiscalização ou penalidades pelo não cumprimento da lei.