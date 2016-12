Justiça determina reintegração de posse de condomínio invadido do programa Minha Casa Minha Vida

19:54 · 20.12.2016 / atualizado às 19:59

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE) obteve decisão favorável à reintegração de posse do condomínio residencial Escritores, do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A sentença da Justiça Federal é resultado de ação civil pública movida pela procuradora da República Nilce Cunha Rodrigues contra o Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza e Caixa Econômica Federal.

Ao tentarem realizar a mudança para o imóvel, os beneficiários e compradores do MCMV foram surpreendidos com outras pessoas morando no local, inclusive com novas fechaduras nas portas. Eles, então, denunciaram o caso ao MPF em julho deste ano, que tomou conhecimento da ocupação irregular no condomínio. Em reunião sobre o caso realizada em outubro na sede do MPF, os verdadeiros proprietários dos imóveis relataram que no condomínio estavam morando diversos criminosos, praticando tráfico de drogas e de armas. Eles também alegaram que a Caixa Econômica nunca compareceu ao local para dar apoio as participantes do programa ou verificar a ocupação dos imóveis.

Sentença

Na decisão da 7ª Vara da Justiça Federal no Ceará, além da reintegração de posse, foi também determinado que os governos do estado do Ceará e do município de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal desenvolvam o trabalho social previsto na legislação e assegurem o atendimento dos beneficiários em postos de saúde, colégios e creches cujas unidades situem-se mais próximas dos empreendimentos do MCMV. De acordo com a procuradora da República Nilce Cunha Rodrigues, o trabalho social e a gestão condominial nos empreendimentos do MCMV estão previstos em portaria do Ministério das Cidades e são de responsabilidade pública.