Jacarecanga recebe praça requalificada e ações do Projeto +Bairros

09:10 · 09.07.2018

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Regional I, entrega a partir das 18h nesta segunda-feira (9), a Praça Morro do Ouro, no bairro Jacarecanga, totalmente requalificada. Durante a noite de hoje e ao longo de toda a semana, o município concederá às famílias as ações do Projeto +Bairros.

A reforma atende à uma demanda antiga da comunidade, contemplando paisagismo; novos mobiliários urbanos, a exemplo de bancos e lixeiras; nova pavimentação; reforço na iluminação pública; recuperação do piso e meio-fio; acessibilidade e pintura. O local ainda recebeu grafitagem, plantio, ciclomonitoramento, melhoria na calçada, nova iluminação e atividades socioambientais.

Esse investimento confirma a nova política de valorização dos espaços públicos. Durante o ano de 2018, o objetivo do prefeito Roberto Cláudio é requalificar mais 58 praças públicas, oito delas na Regional I, como parte do maior programa de requalificação de praças do município, a Prefeitura de Fortaleza.

Foram reformadas, nos últimos cinco anos, mais de 250 praças em toda a cidade. Número que representa mais do que a metade do total de praças existentes na capital.

O Projeto +Bairros segueo pelos próximos dias da semana. Durante o ato de inauguração, da nova praça, as famílias serão beneficiadas com diversos serviços, a exemplo de vacinações e atividades de entretenimento e cidadania.