Irmãs Carmelitas celebram primeira missa do ano na clausura

11:17 · 01.01.2017 por Marcus Peixoto

Num dos raros momentos em que as manjas mantêm contatos com os fiéis, as Irmãs Carmelitas celebraram, nesta manhã, a Missa da Santa Mãe de Deus, na clausura do Carmelo de Santa Teresinha de Jesus. O ofício religoso, que também reza pela paz e a confraternização universal, teve um pedido especial das religiosas em torno do fortalecimento da família e pelas vocações para as ordens contemplativistas.

A celebração se deu pelo frei Cléber da Trindade, que é também provincial da congregação dos frades da ordem Carmelitas Descalças. Durante a homilia, ele chamou a atenção para o imenso poder da Mãe de Deus sobre os homens, numa solenidade que destaca a maternidade e o reconhecimento da mulher que fez a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, lembrou a mensagem do papa Francisco para este dia mundial de paz, quando convida a viver a não violência e o caminho e método político para a paz.

O ato litúrgico contou com a presença de familiares e católicos residentes nas adjacências. Por todo este mês, uma programação religiosa estará disponível também para a participação de leigos, no âmbito das comemorações do Ano Mariano. de que neste ano que se iniciou é também consagrado ao Movimento Mariano. "As irmãs e as comunidades religiosas estão concentrando suas orações para que sejamos dignos de ser filhos de Deus, na reverência à Mãe de Jesus, que é homem e Deus", disse o celebrante.

Com a missa, iniciou-se os atos voltados Apesar da ligação carismática com a ordem das Carmelitas Descalças, vocacionadas à clausura e uma vida dedicada à contemplação, frei Cléber lembra que os frades se distinguem por ter uma postura mais apostólica. No entanto, a exemplo das monjas, também se ressentem da crise de vocações. "O número de candidatos a frandes tem diminuído, mas nunca faltam", afirmou.

Já com relação à ordem feminina, há, atualmente, uma comunidade de 14 religiosas, como informou a irmã

Aparecida, que celebra, também hoje, 28 anos de carmelo. 'Temos poucas candidatas, mas isso porque as famílias estão se destruturando", avaliou. No entanto, ressaltou que dentro dos mistérios de Deus, quando há o chamado não como negar, a exemplo do que fez Maria ao aceitar ser a mãe de Jesus. Num dos raros momentos do ano em que mantém contato com o público é por meio de um parlatório.

A comunidade segue preceitos de sua fundadora, Santa Teresa d'Ávila, de devoção radical à vocação monástica. É uma das ordens religiosas mais dedicadas à rotina de intensa oração. A celebração, que ocorreu na capela localizada no anexo ao convento, que fica na Avenida Engenheiro Alberto Craveiro

Separação. Pela tradição das Irmãs Carmelitas, a participação na liturgia acontece numa parte isolada dos demais católicos. Nesse local, entoam os cânticos e recebem a comunhão. Logo após a missa, as religiosas mantêm um contato com fiéisativa,