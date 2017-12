Intervenções no Parque do Cocó devem estimular a prática esportiva e educação ambiental

18:14 · 20.12.2017 / atualizado às 19:49

O projeto visa, ainda, o aumento da balneabilidade e navegabilidade do Rio Cocó - Foto: arquivo

Os vencedores do Concurso Nacional de Ideias para o Parque do Cocó receberam das mãos do Governador Camilo Santana, na tarde desta quarta-feira (20), suas respectivas premiações, após serem julgados por comissão julgadora, que avaliou 18 trabalhos de todo o Brasil entre os dias 23 e 25 de novembro de 2017. A análise dos projetos recebidos selecionou as três melhores propostas urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas, conforme determinava o edital do certame. Segundo o Governo do Estado, já está garantido cerca de R$ 50 milhões para o início das intervenções.

A proposta vencedora recebeu R$ 80 mil; R$ 50 mil para a segunda e R$ 25 mil para a terceira, além de uma menção honrosa para a quarta classificada. A equipe classificada em 1º lugar é de São Paulo-SP, da arquiteta e urbanista Marina Mange. Na segunda posição, de Fortaleza-CE, Ricardo Henrique Muratori de Menezes. Em terceiro, de Belo Horizonte-MG, Alexandre Brasil Garcia.

Estímulo às práticas esportivas

As intervenções vão recuperar 17 locais degradados do Parque, em uma área de 1.571 hectares, entre o Anel Viário e a foz do Rio Cocó, na Sabiaguaba. O projeto vencedor do concurso destaca, ainda, o estímulo às práticas esportivas e de lazer, além de uma projeção para o aumento da balneabilidade e navegabilidade do Rio.

Segundo o projeto, o espaço ganhará piers que levarão os visitantes a áreas que não podem ser visitadas por conta do impacto ambiental. Outra novidade sugerida é a instalação de quatro mirantes, em pontos estratégicos, que proporcionarão uma vista panorâmica do Parque do Cocó e do seu entorno.

O escritório de arquitetura paulista também descreveu no projeto a instalação de uma escola de esportes náuticos, um memorial da história do Cocó e viveiro de animais, além de um centro de estudo ecológico, museu do mangue e uma escola de esportes náuticos.

Parque Adahil Barreto

O evento também foi marcado pela formalização da cessão do Parque Adahil Barreto, que deixa de ser gerido pela Prefeitura de Fortaleza, e passa a ser gerido pelo Governo do Ceará. A tarde contou ainda com a inauguração da reforma do Complexo Poliesportivo do Parque do Cocó.