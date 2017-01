Intervenção da Cagece provoca desvio de trânsito na Avenida Eduardo Girão

19:44 · 09.01.2017 / atualizado às 21:14

Foto: Cid Barbosa

Os motoristas que passarem pela Avenida Eduardo Girão a partir desta terça-feira (10) terão que fazer um desvio caso trafeguem no sentido João Pessoa-Aguanambi. Isso porque a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) iniciará uma intervenção de melhoria na rede de esgotamento sanitário na via, que ficará interditada por cerca de 90 dias, período em que as obras devem ser concluídas.

Conforme a Cagece, serão implantados cerca de 476 metros de nova tubulação de 700 mm no trecho compreendido entre as avenidas Dos Expedicionários e Luciano Carneiro. A obra tem por objetivo melhorar o funcionamento da rede de esgotameno no local, prevenir novas ocorrências na rede coletora e ampliar a capacidade de transporte dos efluentes produzidos na área.

Desvio

A Cagece também informou que, durante as obras, o tráfego de veículos será desviado com apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC). A alternativa para quem circula na Avenida Eduardo Girão será a seguinte: entrar à direita na Rua Damasceno Girão; posteriormente à esquerda na avenida Borges de Melo; em seguida à esquerda na avenida Deputado Oswaldo Studart e, por fim, a direita na avenida Eduardo Girão.

O projeto de desvio no tráfego de veículos foi aprovado e autorizado pela AMC.

Bloqueio na Aguanambi

Na manhã desta segunda-feira (9), o primeiro dia de bloqueio no trecho entre o viaduto da 13 de Maio e a rua Bonfim Sobrinho, na Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, já gerou congestionamento e lentidão no trânsito da região.

Apesar de não ter sido registrado nenhum acidente, o congestionamento começou à altura do viaduto do Makro, na Aerolândia, conforme a AMC. A extensão do engarrafamento chegou a até 4 quilômetros, segundo o gerente de operações da AMC, Disraeli Brasil. Já conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento alcançou sete quilômetros de extensão.

Quem trafega pela BR-116 em direção ao Centro deve seguir pela Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira, entrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi. Já quem segue pela Av. Borges de Melo agora deve entrar à esquerda na alça do viaduto da BR-116, utilizar a Av. Visconde do Rio Branco, cruzar a Av. Pontes Vieira e dobrar à esquerda na Rua Bonfim Sobrinho, retornando à Av. Aguanambi.