Interdição na continuação da Av. Virgílio Távora tem primeiro dia útil

09:03 · 09.07.2018

A interdição nos dois sentidos será para viabilizar as obras do VLT Parangaba-Mucuripe ( Foto: Cid Barbosa )

O primeiro dia útil de interdição da Rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face (conhecida por ser a continuação da Av. Virgílio Távora), nesta segunda-feira (9), começou com tranquilidade. O bloqueio é entre a Avenida Pontes Vieira e a Rua Edimílson Barros de Oliveira, no bairro Dionísio Torres.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte operacional à intervenção até o dia 29 de julho, data em que o bloqueio será finalizado.

A interdição nos dois sentidos será para viabilizar as obras do VLT Parangaba-Mucuripe. Está prevista a demolição do viaduto ferroviário existente e a construção de um novo, de acordo com a Secretaria de Insfraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra).

Desvios

Os motoristas que trafegam na Av. Washington Soares e quiserem acessar a Av. Pontes Vieira devem dobrar à esquerda na Av. Antônio Sales, à direita na Rua Monsenhor Catão, à esquerda na Rua Beni de Carvalho, à esquerda na Av. Virgílio Távora e à direita na Av. Pontes Vieira.

Os condutores que já se encontram na Rua Israel Bezerra e desejam acessar a Av. Pontes Vieira devem seguir até a Via expressa, entrar à direita na alça do viaduto da Av. Antônio Sales, à direita na Rua Monsenhor Catão, à esquerda na Rua Beni de Carvalho, à esquerda na Av. Virgílio Távora e à direita na Av. Pontes Vieira.

Quem segue na Av. Pontes Vieira com destino à Av. Engenheiro Santana Júnior deve entrar à esquerda na Av. Virgílio Távora e à direita na Av. Antônio Sales.

Quem trafega na Av. Virgílio Távora (sentido praia/sertão) em direção à Av. Eng. Santana Júnior não poderá mais utilizar provisoriamente a Rua Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. A opção é dobrar à direita na Rua Prof. Francisco Gonçalves, à direita na Rua Cel. Linhares e à direita novamente na Av. Antônio Sales.