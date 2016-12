Inscrições para seleção de novos alunos para cursos de idiomas do Imparh seguem até 3 de janeiro

08:07 · 30.12.2016

Uma prova com 40 questões será a única etapa do processo seletivo ( Foto: Divulgação )

Centro de Línguas do Imparh) continua aberta até 3 de janeiro de 2017. São 720 novas vagas divididas entre sete idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no As incrições para a seleção pública de novos alunos para o semestre 2017.1 dodo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos ) continua aberta atéde 2017. Sãonovas vagas divididas entreidiomas: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura

Os interessados devem ter pelo menos 14 anos e ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. O certame reserva metade das vagas para estudantes regularmente matriculados em escolas públicas. Para se inscrever, os candidatos devem preencher formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição de R$ 70. O boleto de pagamento deverá ser pago obrigatoriamente até a data do vencimento, mesmo que tenha sido gerado no último dia de inscrição.

Quem quiser concorrer nas vagas voltadas para estudantes de escolas públicas deve apresentar declaração que comprove sua matrícula regular na rede pública de ensino, junto a uma cópia do documento de identidade e o comprovante de inscrição, na Diretoria de Concursos e Seleções (Dices) do Imparh. O período para entrega da documentação será de 26 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A prova

O processo seletivo terá apenas uma etapa, uma prova objetiva de 40 questões, com caráter eliminatório e classificatório, prevista para 22 de janeiro de 2017. A prova para as vagas de Português abordará conhecimentos gerais. Para as vagas de línguas estrangeiras, o exame avalia língua portuguesa e conhecimentos gerais. Os alunos aprovados na seleção realizarão a matrícula na turma inscrita de acordo com calendário divulgado posteriormente.

A taxa de matrícula é semestral e será no valor de R$80 para estudantes dos idiomas estrangeiros. Quem optar pelo Português vai desembolsar R$ 110, pois o valor inclui o material didático do semestre letivo.