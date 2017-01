Inscrições para o desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio começam nesta quinta

15:09 · 11.01.2017 / atualizado às 15:45

Cordões, Maracatus, Escolas de Samba, Afoxés e Blocos estão estre as agremiações carnavalescas que desfilarão na Domingos Olímpio ( Foto: Divulgação )

11), o Edital de Apoio ao Desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio. Através dele, serão selecionados 37 projetos de agremiações carnavalescas, com um apoio financeiro de R$ 894.000,00. Depois de divulgar o Edital de Apoio aos Blocos de Rua (Pré-Carnaval e Carnaval), a Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta quarta-feira (), o. Através dele, serão selecionadosde agremiações carnavalescas, com um apoio financeiro de

O Ciclo Carnavalesco de 2017, que contempla os blocos de rua e o desfile na Av. Domingos Olímpio, tem como tema os 100 Anos do Samba. Cordões, maracatus, afoxés, blocos e escolas de samba estão entre as agremiações carnavalescas que desfilarão durante o Carnaval, que acontece de 25 a 28 de fevereiro. Os 37 grupos contemplados deverão realizar uma apresentação na Avenida Domingos Olímpio, no período do Carnaval, e uma apresentação ou uma ação educativa, escolhida pela Secultfor no decorrer do ano de 2017, com data e horário a serem definidos posteriormente.

As propostas selecionadas pelo Edital contam ainda com incentivo adicional no valor de R$ 2.000,00, caso optem, nos projetos, pela realização de pelo menos dois ensaios abertos no período do Pré-Carnaval e desde que esses ensaios abertos não coincidam com saídas dos blocos de rua (mesma data/horário e local). A opção deverá ser informada obrigatoriamente no projeto entregue no ato da inscrição. Os selecionados devem comparecer à Secultfor para assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no dia 06 de fevereiro.

Inscrições

12) e seguem até o dia 23 de janeiro de 2017. Os interessados deverão entregar a 8h às 16h30. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 9 de fevereiro. A ficha de inscrição já está As inscrições começam nesta quinta-feira () e seguem até o dia 23 de janeiro de 2017. Os interessados deverão entregar a ficha de inscrição e toda a documentação exigida em envelope lacrado, no setor de protocolo da sede da Secultfor ( Rua Pereira Filgueiras, 04, Centro ), de segunda a sexta-feira, deàs. O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 9 de fevereiro. A ficha de inscrição já está disponível e o edital completo também pode ser consultado.

Serviço

Inscrições para o Edital de Apoio ao Desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio

Período: 12 a 23 de janeiro de 2017

Horário: De segunda e sexta-feira, das 8h às 16h30min

Divulgação do resultado final: Prevista para 09 de fevereiro de 2017