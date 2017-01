Inscrições abertas para o curso pré-vestibular da Uece

17:12 · 03.01.2017 / atualizado às 19:07

Foto: Arquivo

Os interessados em participar do Curso Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) já podem se inscrever. As aulas estão previstas para iniciar no dia 6 de fevereiro.

O cursinho tem duração de seis meses e acontece durante três turnos: de manhã (das 7h30 às 11h30), de tarde (das 13h30 ás 17h30) e de noite (das 18h30 às 22h05). A Uece garante o material didático para os alunos, que também vão ter direito à carteira de estudante, mediante apenas ao pagamento estipulado pelo DCE/Etufor.

Para fazer as inscrições, os interessados devem ir na Coordenação do UeceVest, que fica no Campus do Itaperi. O horário de funcionamento é das 8h às 20h30. São exigidos os seguintes documentos: identidade, CPF, certificado de conclusão do Ensino Médio ou outro documento comprobatório, comprovante de endereço com CEP, além de duas fotos 3x4.

Caso o aluno tenha menos de 18 anos, a matrícula deve ser feita por um responsável, munido com originais e cópias de identidade e CPF.

Mais informações: 3101.9658/ 98726-2127 (WhatsApp) ou pelo site: www.uece.br/uecevest