Inscrições abertas para educação de jovens e adultos na Escola Educar Sesc

19:45 · 05.01.2017

Estão disponíveis duas turmas, a primeira é destinada ao 6º ano do Ensino Fundamental e a segunda é para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio ( Foto: Marília Camelo )

6), as inscrições para o curso de EJA) na Escola Educar Sesc, em Fortaleza. O curso é gratuito e destinado a comerciários ou seus dependentes, e alunos matriculados ou egressos da rede pública de ensino, com renda familiar de até três salários mínimos. Estão abertas, até a próxima sexta (), as inscrições para o curso de Educação de Jovens e Adultos ) na, em Fortaleza. O curso ée destinado a comerciários ou seus dependentes, e alunos matriculados ou egressos da rede pública de ensino, com renda familiar de até três salários mínimos.

Os interessados devem comparecer na escola entre 8h e 17h com cópias de RG, CPF e comprovante de endereço, além de duas fotos 3x4, uma pasta escolar, a declaração de conclusão anterior, o histórico escolar e, para os alunos do Ensino Médio, a carteira do Sesc regularizada.

Para quem deseja retomar os estudos, estão disponíveis duas turmas. A primeira é destinada ao 6º ano do Ensino Fundamental (2º segmento). O aluno deve ter 15 anos completos e duração do curso é de 2 anos. A outra turma reúne alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio, com duração de 18 meses e os alunos devem ser maiores de idade. Os alunos do curso recebem material didático, lanche, participam de aulas em campo e têm direito à carteira de estudante.

SERVIÇO

Inscrições turmas EJA do Sesc

Informações: (85) 3206.6270

Aulas

Horário das aulas: 18h20 às 21h40, de segunda a sexta-feira

Turma 6º ano Ensino Fundamental - 2º segmento

Perfil do aluno: 15 anos completos

Duração do curso: 2 anos

Turma Ensino Médio (1º e 2º ano)

Perfil do aluno: acima de 18 anos

Duração do curso: semestral (18 meses)