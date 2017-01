Inscrição para graduação a distância da UFC é até este domingo

09:19 · 15.01.2017 / atualizado às 09:58

O resultado do ENEM 2016 está previsto para o dia 19, o fato das inscrições terminarem hoje não é obstáculo no processo seletivo, segundo o UFC virtual

Acontece até hoje (15) a inscrição para oito cursos de graduação a distância da Universidade Federal do Ceará (UFC). As aulas acontecem neste primeiro semestre de 2017. São 2.700 vagas destinadas para 21 polos, com licenciaturas em Física, Matemática, Química, Pedagogia, Letras Português, Letras Inglês e Letras Espanhol, e no bacharelado em Administração em Gestão Pública.

Para participar da seleção, os interessados precisam ter realizado uma das quatro últimas edições do ENEM (2013, 2014, 2015 ou 2016). Não é preciso informar o número de inscrição do ENEM no momento do preenchimento da inscrição. Por meio do número do CPF, a CCV terá acesso às notas do candidato no Exame. O resultado do ENEM 2016 está previsto para o dia 19 de janeiro, o que possibilita a captura da nota durante o processamento da seleção. O fato de as inscrições se encerrarem no próximo dia 15 não representa obstáculo para o uso da nota neste processo seletivo.

Os municípios atendidos são Aracoiaba, Beberibe, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Caucaia (três polos), Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape, Meruoca, Orós, Piquet Carneiro, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Russas, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Tauá.

Veja a lista completa de cursos e vagas disponíveis de acordo com cada polo de apoio: Para cada localidade são oferecidos cursos e vagas específicas. Em Maranguape, por exemplo, estão abertas 30 vagas para Letras Espanhol, Português e Inglês, Matemática, além de 50 vagas para Administração em Gestão Pública. Já em Pirquet Carneiro, apenas para licenciatura de Física, com 30 vagas.disponíveis de acordo com cada polo de apoio: https://goo.gl/Atb4iS

Os cursos de graduação a distância da UFC fazem parte do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), um programa do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com as instituições públicas de ensino superior.