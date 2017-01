Início das matrículas para alunos novatos na rede estadual é adiado

23:15 · 23.01.2017 / atualizado às 23:33

Os documentos necessários são cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, uma pasta escolar e duas fotos 3x4 ( Foto: Érika Fonseca )

Foi adiada, para o próximo dia 30 de janeiro, a data para início das matrículas de alunos novatos em Fortaleza. Os pais e responsáveis devem procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência portando cópia da certidão de nascimento e transferência ou declaração de escolaridade, além de uma pasta escolar e duas fotos 3x4. Para o aluno do ensino médio, é recomendável apresentar também os documentos de RG e CPF. A ausência de qualquer documento, no entanto, não impedirá o atendimento. Caso o limite de vagas já tenha sido preenchido, o aluno será matriculado em outro estabelecimento de ensino da rede estadual na mesma região.

O processo de matrícula é composto de quatro etapas. A primeira é a confirmação dos alunos veteranos por parte de pais e responsáveis, ou do próprio estudante, sobre a sua permanência na escola. Em seguida, acontece o remanejamento de alunos entre as unidades da rede estadual. A terceira etapa é direcionada ao remanejamento externo, onde as redes estadual e municipais se organizam para atender à demanda de matrícula da rede pública. Os dois primeiros momentos já aconteceram, enquanto o terceiro está em andamento. A quarta e última fase, que começa no dia 30, é destinada aos alunos novatos, em geral, oriundos da rede particular ou de outro Estado.