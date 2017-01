Incidência de raios no Ceará é três vezes maior em janeiro

09:48 · 21.01.2017 / atualizado às 09:50

O Ceará registrou 5.805 raios no início do ano até esta sexta-feira (20), de acordo com dados divulgados pela Enel Distribuição Ceará. O número é três vezes maior do que o registrado em janeiro do ano passado, quando ocorreram 1.547 incidências

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) alerta a população devido aos riscos desse fenômeno natural e imprevisível, e sugere a adoção de algumas medidas que podem salvar vidas.

O Corpo de Bombeiros atende a qualquer ocorrência, 24 horas por dia, pelo número 190 ou, ainda, pelo 193.

As descargas elétricas atmosféricas podem causar, além de danos ao meio ambiente (animais, plantas) e ao patrimônio, lesões ou mortes em pessoas. Dependendo da corrente, as vítimas podem sofrer queimaduras, ferimentos graves e ainda mortes instantâneas, que são geralmente atribuídas à parada cardíaca ou cardiopulmonar.

Veja algumas sugestões do CBMCE