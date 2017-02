Incêndio destrói apartamento em prédio residencial na Aldeota

15:49 · 02.02.2017 / atualizado às 16:42

Causa do incêndio é desconhecida, mas o Corpo de Bombeiros acredita que pode ter sido um curto-circuito na sala. ( VCRepórter )

Um incêndio de pequenas proporções, no início da tarde desta quinta-feira (2), destruiu completamente a sala de um apartamento localizado no primeiro andar de um prédio residencial na Av.Santos Dummont, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O fogo, de acordo com a coronel Diana, comandante da 2ª Seção de Bombeiros do Quartel do Mucuripe, unidade que atendeu a ocorrência, já foi debelado. Não houve vítimas.

Suspeita de curto-circuito

A causa do incêndio é desconhecida, mas o Corpo de Bombeiros acredita que pode ter sido um curto-circuito na sala. As chamas também destruíram parte de um banheiro social. Na hora da ocorrência não tinha nenhum morador na residência. Os demais apartamentos do condomínio também não foram afetados pelas chamas.

De acordo com a coronel Diana, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h40 e duas viaturas se deslocaram para controlar o fogo. No momento, equipes dos Bombeiros fazem o rescaldo no apartamento.