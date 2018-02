Incêndio atinge prédio de colégio particular no Centro de Fortaleza

16:27 · 23.02.2018 / atualizado às 16:40

Aulas do colégio foram suspensas nesta sexta-feira (23) ( FOTO: VC Repórter )

Um prédio anexo do Colégio Lourenço Filho, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, sofreu um incêndio no início da tarde desta sexta-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas foram enviadas para controlar as chamas e, neste momento, os profissionais realizam o rescaldo, que é o processo feito para eliminar os focos de incêndio.

Apesar das chamas não terem atingidos profissionais e/ou alunos, o diretor de comunicação da unidade escolar, Jeff Peixoto, afirmou que ambulâncias foram acionadas para atender estudantes que sofreram reações devido à inalação da fumaça. Alguns chegaram a ser encaminhados ao Instituto Dr. José Frota (IJF), que fica a pouco metros do local.

As aulas do colégio foram suspensas, porém serão retomadas já neste sábado (24), afirmou o diretor de comunicação do colégio.