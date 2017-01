Incêndio atinge no entorno do Parque Rachel de Queiroz

10:39 · 03.01.2017 / atualizado às 11:38

Fumaça provocada pelas chamas podia ser vista ao longo da av. Governador Parsifal Barroso. ( FOTO: VC Repórter )

Um incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (3), no entorno do Parque Rachel de Queiroz, no bairro São Gerardo, próximo ao supermercado G. Barbosa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram a vegetação, mas logo foram contidas por duas viaturas da corporação.

O fogo gerou uma intensa cortina de fumaça na Avenida Governador Parsifal Barroso, que fica próximo a uma das entradas do North Shopping. A visibilidade de quem trafegava na área foi prejudicada.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.