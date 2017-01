Incêndio atinge galpão em área residencial próximo à Av. Bezerra de Menezes

10:26 · 26.01.2017 / atualizado às 13:59

Um incêndio na manhã desta quinta-feira (26) atingiu um galpão em área residencial na rua Gustavo Sampaio, próximo à AV. Bezerra de Menezes, no Parque Araxá. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas foram enviadas ao local, uma empresa de material elétrico.

Das viaturas enviadas, quatro eram de combate a incêndios, uma ambulância e um veículo para salvamentos.

O galpão, localizado na Rua Gustavo Sampaio, faz parte do grupo Carmehil, especilizado em materiais elétricos. Segundo a empresa, apesar de causar muita fumaça, o fogo ficou restrito a apenas uma sala, que era revestida com esponja.

Ainda segundo a empresa, o fogo foi contido pelos bombeiros e não houve nenhuma vítima.

Após atender à ocorrência, o Corpo de Bombeiros confirmou que as chamas ficaram restritas a um cômodo da empresa e que ninguém ficou ferido. O fogo foi debelado e as equipes trabalham no rescaldo, pois ainda havia muito calor no local.

Apesar da grande grande coluna de fumaça preta, após o atendimento os órgãos classificaram o incêndio como de médias proporções.

Em nota, o gupo empresarial disse que as causas do que eles chamaram de "princípio de incêndio" ainda estão sendo apuradas.

Confira a nota na íntegra:

Na manhã desta quinta-feira (26), a Carmehil Soluções Industriais, localizada na Rua Gustavo Sampaio, 201, no bairro Parque Araxá, sofreu um princípio de incêndio em suas dependências. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não há registro de vítimas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Informamos que o atendimento na Carmehil Soluções Industriais está suspenso pelo restante do dia. As demais unidades do Grupo Carmehil permanecem com funcionamento normal.