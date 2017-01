Incêndio atinge galpão de recicláveis

23:30 · 06.01.2017 / atualizado às 23:38

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. O local estava com grande quantidade de materiais recicláveis ( VC Repórter )

Um princípio de incêndio atingiu, na noite desta sexta-feira (6), um galpão de materiais recicláveis no bairro Jardim América, na esquina entre a avenida Eduardo Girão e a rua Damasceno Girão. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 22h30. Não houve vítimas.

De acordo com o tenente coronel Maurício, do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. As chamas, contudo, foram rapidamente controladas. "Aqui é uma empresa de material reciclável, fertilizante e produtos tóxicos. Inicialmente fizemos o combate ao fogo para que ele não proliferasse, porque essa é uma região com muitas residências", relata.

Uma das dificuldades em combater as chamas foi a grande presença de materiais inflamáveis, principalmente tambores de plásticos, o que poderia ter dado ainda mais força ao fogo. Alguns moradores do entorno, contudo, ajudaram o Corpo de Bombeiros a afastar o material da área atingida.