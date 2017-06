Incêndio atinge duas lojas no Centro de Fortaleza

21:40 · 09.06.2017

Um incêndio atingiu duas lojas, sendo uma delas de material para artesanato, no fim da tarde desta sexta-feira (9), no Centro da Capital. Os bombeiros estiveram no local e já controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido.

seis viaturas da coorporação foram direcionadas para o local por volta das 17h. Os bombeiros já apagaram as chamas e finalizam o trabalho de rescaldo. O fogo, que começou por volta das 16h, atingiu duas lojas, localizadas na Rua Castro e Silva, próximas da Praça da Estação . A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que o chamado chegou às 16h45 e queda coorporação foram direcionadas para o local por volta das 17h. Os bombeiros já apagaram as chamas e finalizam o trabalho de rescaldo.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) deve emitir laudo em até 30 dias indicando a causa do incêndio.