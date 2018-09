Incêndio atinge depósito da Cagece no Pici

13:50 · 16.09.2018 / atualizado às 15:14

Fumaça decorrente do incêndio pode ser vista por moradores localizados em diversos bairros da região Foto: VC Repórter

Viaturas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foram acionadas para apagar o fogo em um terreno da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), na tarde deste domingo (16), no Pici. O órgão informou que o local é usado como depósito para guardar tubulações.

De acordo com o Corpo Bombeiros, as chamas também atingiram uma fábrica de roupa, localizada atrás do terreno onde funciona o depósito da Cagece.

Ainda não se sabe as causas da ocorrência. O Corpo de Bombeiros também não confirma se o incêndio se espalhou para outras residências na região, mas a fumaça provocada pelo fogo foi vista por moradores de vários bairros próximos ao local.

Em nota enviada por volta das 15h, a Cagece informou que o fogo foi controlado e uma perícia será realizada para identificar as possíveis causas.

