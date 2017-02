Imparh divulga resultado final de seleção de novo alunos; confira lista

09:00 · 04.02.2017 / atualizado às 09:01

A matrícula dos novos alunos será realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro, de acordo com o idioma a ser estudado ( Foto: Reprodução )

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) divulgou o resultado final da seleção de novos alunos para o semestre 2017.1 do Centro de Línguas. Confira aqui a lista dos aprovados na seleção e o calendário de matrículas dos novatos.

Ao todo, 3.849 candidatos disputaram 720 vagas para cursos em sete idiomas ofertados pelo Instituto: português, inglês, espanhol, italiano, francês, japonês e alemão. A seleção do Centro de Línguas foi realizada no dia 22 de janeiro em uma única etapa, uma prova objetiva com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório.

Matrícula dos novatos

A matrícula dos novos alunos será realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro, de acordo com o idioma a ser estudado. Para efetuar a matrícula, os aprovados devem preencher o formulário de matrícula disponível na página da seleção no Canal de Concursos e Seleções, gerar e pagar o boleto bancário no valor de R$ 80. No caso dos alunos de português, o valor pago será de R$ 110, pois terá o valor da apostila incluso.

Confira aqui o formulário de matrícula

No dia de matrícula divulgado no calendário, o candidato deverá comparecer à secretaria de alunos do Centro de Línguas, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, e apresentar as originais do documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante de pagamento.

Chamada dos classificáveis

A chamada dos candidatos classificáveis acontecerá no dia 13 de fevereiro, às 10 horas, no pátio do Imparh. Aqueles que forem chamados poderão se matricular por meio do preenchimento do formulário de matrícula e pagamento do boleto bancário. Após o pagamento, os chamados deverão comparecer à secretaria de alunos do Centro de Línguas, ainda no dia 13 de fevereiro, das 13h às 19h, para efetuar a matrícula.

Serviço

Centro de Línguas do Imparh

Avenida João Pessoa, 5609 – Damas

(85) 3433.2994 / 2960