Imparh divulga resultado definitivo dos inscritos para seleção Centro de Línguas

21:00 · 17.01.2017

A prova contará com 40 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo programático discriminado no edital ( Foto: Divulgação )

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) divulgou o resultado definitivo das inscrições deferidas para a seleção de novos alunos do semestre 2017.1 do seu Centro de Línguas. Dos 3.849 candidatos inscritos, 3.467 são de ampla concorrência e 382 se declararam alunos da rede pública.

A prova objetiva da seleção será realizada neste domingo (22). A primeira e única etapa do certame terá duração de três horas e será aplicada das 14h às 17h, horário local. As 40 questões de múltipla escolha seguem o conteúdo programático discriminado no edital 129.2016. A seleção visa preencher 720 vagas de novos alunos para o semestre 2017.1, nos seguintes idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão.

Os cartões de identificação dos candidatos e os locais de prova serão divulgados nesta quarta-feira (18) no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. O Imparh alerta que não serão enviados e-mails com informações sobre o exame, sendo de responsabilidade total do candidato o acesso às orientações no canal oficial de divulgação do certame.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices) do Imparh

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2987