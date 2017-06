Igreja recebe apresentação do Festival Alberto Nepomuceno

20:25 · 11.06.2017 / atualizado às 21:52

Católicos aprovaram som do grupo ( Foto: Kid Junior )

Os católicos que foram assistir a missa das 19h da Paróquia Nossa Senhora da Piedade foram surpreendidos por uma apresentação de jazz no altar da Igreja. O show fez parte da 6ª edição do Festival Alberto Nepomuceno (FAN). O grupo Choro Jazz Trio, formado por Moacir Bedê (guitarra, flauta e bandolim), Fábio Amaral (baixos acústico e elétrico) e André Benedecti (bateria) passou também por ritmos como bossa nova, MPB, balada e até o baião, com belas harmonias e muita improvisação jazzística.

A diretora do Festival, Renata Sampaio da Vagalume Produção Cultura e Comunicação, explica que a escolha da Igreja se deu pelo acústica. "Como se trata de apresentações acústica é um exclente espaço par amúsicas instrumentais. Além de revivier experiencias de dois seculos que utlizaram esses espaços com lugar de encontro".

A aposentada Ana Cristina chegou cedo no templo religioso. Ela conta que não estava sabendo da ação, mas afirma ter gostado do som. "Eu achei bem diferente. Falta esse tipo de música no dia a dia e não atrapalhou a missa, pelo contrário", comentou.

Outras atividades também foram realizada no domingo. Às 17h, no Museu de Arte Contemporânea – MAC (Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura) houve a apresentação do Duo Glière de Cordas da UFC pela violinista Liu Man Ying e pela violoncelista Dora Utermohl de Queiroz, ambas professoras do curso de Licenciatura em Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Ceará. O Duo Glière fez homenagem ao violinista e compositor russo Reinhold Glière (que incorporou o uso da música folclórica da Rússia e de países vizinhos em suas composições) e traz no programa o Duo n.1 de Beethoven, entre as peças arranjadas para esta formação, caso de “Meditação de Thaís”, do compositor Massenet.

Às 18h30, a Arena Dragão (também no Centro Dragão do Mar) foi a vez da Camerata de Cordas da UFC, sob direção das profªs. Dra. Liu Man Ying (violino e viola) e Ms. Dora Utermohl de Queiroz (violoncelo e contrabaixo), em que repercute repertório selecionado para o coletivo musical.

Na programação , o FAN recebeu o Grupo de Violoncelos da UFC, composto por 22 alunos violoncelistas sob coordenação da profª Dora Utermohl de Queiroz, onde compartilham saberes, o mesmo interesse e dedicação por um instrumento e pela música em concerto gratuito e aberto à comunidade com obras escritas especialmente para esta formação.