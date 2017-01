IFCE divulga regras para certificação do Ensino Médio

10:21 · 25.01.2017

O novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não serve para certificar a conclusão do ensino médio. Atualmente, o exame pode ser usado para que os estudantes obtenham o certificado. Com isso, muitos estão em dúvida a respeito do processo de certificação. Diante disso, a Pró-reitoria de Ensino (Proen), do Instituto Federal do Ceará (IFCE), lançou um edital com as normas seguidas pela instituição para esse tipo de processo - bem como para emissão de declaração de proficiência nas áreas do conhecimento exigidas no exame.

De acordo com o edital, o interessado em obter certificado de conclusão do ensino médio deverá atender aos seguintes requisitos: ter indicado, no ato da inscrição do Enem, a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do ensino médio ou de declaração parcial de proficiência; ter indicado o IFCE como instituição certificadora; possuir no mínimo 18 anos completos na data da primeira prova da edição do ENEM para a qual deseja certificação; ter atingido no mínimo 450 pontos em cada área do conhecimento e ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação.