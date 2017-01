IFCE abre 560 vagas para cursos técnicos em Fortaleza e Sobral

21:03 · 09.01.2017

A taxa custa R$ 40,00 e deve ser paga até o dia 20 de janeiro, por meio do boleto bancário emitido ao fim do processo de inscrição ( Foto: Arquivo DN )

Foram abertas, nesta segunda-feira (9), inscrições para 560 vagas em cursos técnicos gratuitos nos campi de Fortaleza e de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site http://qselecao.ifce.edu.br/ até o dia 19 de janeiro. A taxa custa R$ 40,00 e deve ser paga até o dia 20 de janeiro, por meio do boleto bancário emitido ao fim do processo de inscrição.

Antes de realizar sua inscrição, o candidato deve ler, com atenção, todo o edital a fim de escolher o curso de interesse, observando a modalidade de oferta (integrada ou subsequente), o campus e horário de funcionamento do curso.

As provas de conhecimentos gerais e a redação serão aplicadas nos dias 05 e 19 de fevereiro para cursos integrados e subsequente, respectivamente. Geralmente, os cursos técnicos têm duração, no máximo, de 02 anos e a formação garante um acesso imediato e qualificado ao mercado de trabalho.

Cursos

Os Cursos Técnicos Integrados são integrados ao Ensino Médio tradicional e planejados de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio. Podem se inscrever nesta modalidade estudantes que no ato da matrícula apresentem comprovante de conclusão do Ensino Fundamental. Os interessados podem escolher entre os cursos de Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica Industrial, Química e de Telecomunicações.

Já os Cursos Técnicos Subsequentes também são cursos de formação técnica de nível médio, porém ofertados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Para se inscrever o candidato deve apresentem comprovante de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula. O edital oferece vagas para Edificações, Eletrotécnica, Mecânica Industrial, Segurança do Trabalho, Agroindústria, Eletrotécnica, Fruticultura, Mecânica, Meio Ambiente, Panificação e Segurança do Trabalho.