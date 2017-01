Hotel de Fortaleza recebe o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades

23:30 · 24.01.2017

O Hotel Marina Park recebe, entre 26 e 28 de janeiro, o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades. Promovido pela Prefeitura de Fortaleza, o evento traz especialistas brasileiros e internacionais que devem dividir com gestores municipais da Capital experiências aplicadas em áreas como mobilidade urbana, gestão pública e saúde.

De acordo com o Prefeito Roberto Cláudio, “o seminário é uma oportunidade para que o gestores locais possam ouvir especialistas com vasta experiência na aplicação de políticas públicas de sucesso, além de discutir os desafios da administração das cidades por meio de relatos transformadores”. Apresentado pelo ex-Prefeito, Aníbal Gaviria, o caso da cidade de Medellín é um dos exemplos de sucesso que o seminário traz. Destaque no cenário mundial como referência em planejamento urbano após longo período de degradação e violência urbana, a cidade colombiana recebeu, em 2013, o título de “Cidade Mais Inovadora do Planeta”, segundo o Wall Street Journal e o Urban Land Institute. Nos anos 90, Medellín tinha índice de criminalidade atingindo o número de 429 mortes por 100 mil habitantes. Hoje, o número de assassinatos foi reduzido para 14.

A programação do evento inclui diversos nomes relevantes no cenário brasileiro, como o ex-ministro Ciro Gomes, que encerra o evento, no sábado (28), com o painel que trata da perspectiva para vida nas cidades brasileiras nos próximos 4 anos. Como parte da programação do seminário, acontece o lançamento do livro “Políticas Pro-Inclusión: Herramientas prácticas para el desarrollo integral de las cuidades en América Latina”, no qual Fortaleza é destaque como um exemplo próspero em suas Políticas de Desenvolvimento de Baixo Carbono e as iniciativas em mobilidade urbana.

Serviço

Seminário de Políticas Públicas Inovadoras para cidades

Período: 26, 27 e 28 de janeiro de 2017.

Local: Marina Park Hotel – Atlântico Hall (entrada pela Rua Adolfo Caminha s/n),

*Evento somente para convidados.