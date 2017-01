Homem fica ferido após cair de parapente em Beberibe

21:09 · 22.01.2017 / atualizado às 21:37

Homem é resgatado após queda de parapente

Um homem e 47 anos, identificado como Antonio Edilberto Oliveira do Carmo ficou ferido na tarde deste domingo (22) após cair de parapente na praia de Morro Branco, em Bebribe. De acordo com informações da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER), o acidente ocorreu por volta das 15h30 e o resgate chegou às 16h.

O Relações Públicas do Ciopaer,Tenente Coronel Marcos Costa, a equipe se focou no resgate e não soube informar os motivos do acidente. No entanto, o mais comum é que ocorrências assim aconteçam por mudanças de ventos. No entanto, o homem estava sozinho pilotando o parapente no momento na queda.

A aeronave "Fênix 06", que é UTI aérea, conduziu do local do acidente para o Instituto Dr. José Frota. A equipe médica da aeronave informou que há suspeitas de trauma vertebral.