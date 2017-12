Hemoce faz plantão para doação de sangue

12:51 · 23.12.2017 / atualizado às 14:40

A manicure Maria de Fátima Pereira (de blusa branca) está participando de uma gincana e levou várias pessoas para doarem sangue ( FOTO: Saulo Roberto ) A meta do Hemoce é coletar 18 mil bolsas de sangue até o fim do ano ( FOTOS: Saulo Roberto )

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) está funcionando em regime especial, nos dias que antecedem as festas de fim de ano, para abastecer o estoque de bolsas de sangue do Estado. Neste sábado (23), a coleta na sede do Hemoce acontece até as 16h, e no domingo (24), o funcionamento será das 8h às 13h.

Segundo a assistente social de Captação de Doadores da instituição, Rita Guedes, o período do fim do ano costuma ter uma queda no número de bolsas de sangue no estoque.

"É uma época que requer maior atenção, o número de doações tende a cair justamente por conta das férias, das festividades, muita gente viaja e acaba deixando a doação pra depois. A gente intensifica as convocações, o trabalho de captação, pra fazer com que as pessoas venham antes", justifica Rita.

Até o fim do ano, acrescenta a assistente social, o Hemoce tem a meta de coletar 18 mil bolsas de sangue em todo o Estado, número estabelecido em novembro deste ano, quando foi lançada a campanha "Você doaria sangue para mim?".

Compromisso

A manicure Maria de Fátima Pereira, 43, levou a irmã e uma amiga, na manhã do sábado, até o Hemoce, para doarem sangue pela primeira vez. "Na minha família estamos fazendo uma gincana de Natal, para todo mundo doar sangue, quem conseguir mais doadores, vence", explicou ela, que já tinha levado cinco pessoas para fazer a doação.

A gincana, conta Maria de Fátima, foi idealizada por uma irmã dela, em homenagem à memória do pai, que faleceu há três anos, na véspera de Natal. "Em vez de a gente ficar com essa lembrança ruim, transformamos o momento em algo bom, até porque meu pai era uma pessoa muito alegre", recorda.

A diarista Maria Irene Pereira da Silva, 54, foi uma das pessoas levadas por Maria de Fátima até o Hemoce, e doou sangue pela primeira vez.

"Deu um pouco de medo, mas depois eu vi que foi tranquilo", garantiu ela, que se comprometeu a incluir a doação de sangue nos compromissos do ano. O contador João Pedro Nobre, 24, é doador há pouco mais de dois anos, e garantiu a contribuição para o estoque do Hemoce na manhã do sábado, assim como o educador físico Lucas Queiroz, 31. "Sou doador há 10 anos, e venho quatro vezes por ano, que é a frequencia ideal para os homens", detalha.

O estudante e policial civil George Luciano Oliveira, 27, se sensibilizou com as campanhas do Hemoce há cerca de sete anos, e se tornou um doador voluntário. "O Estado sempre tem uma carência de bolsas de sangue, e eu venho doar sempre que posso", completa.

Horários

Nos dias 25 de dezembro de 1º de janeiro, a sede do Hemoce (Av. José Bastos, 3390) estará fechada, mas a doação de sangue poderá ser feita no hemocentro que fica ao lado do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Aos sábados, domingos e feriados, a unidade do IJF funciona das 13h às 17h30.