Hemoce amplia coletas de medula óssea em 2016

15:52 · 24.12.2016

No método por aférese, uma máquina “filtra” as células-tronco do sangue do paciente, dispensando cirurgia e encerrado o procedimento em aproximadamente quatro horas ( Foto: Kléber Gonçalves )

Com 4 processos de doação de medula óssea ocorrendo simultaneamente, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) atinge novo recorde de coletas de medula óssea para transplantes realizados em outros estados e países. Foram 11 coletas, que resultaram em transplantes alogênicos (quando a medula não é a do paciente), tanto aparentados quanto não aparentados. Antes, o melhor resultado havia sido em 2013, com 6 arrecadações.

Em 2002, o Ceará passou a coletar medula usando aférese. No método, uma máquina “filtra” as células-tronco do sangue do paciente, dispensando cirurgia e encerrado o procedimento em aproximadamente quatro horas. Desde então, foram realizadas 25 coletas que resultaram em transplantes alogênicos, sendo 15 no Brasil e 10 para outros países. Em janeiro de 2017 este número vai subir para 27 coletas.

Os candidatos à doação das quatro coletas em curso vieram dos estados de São Paulo, Piauí e Rondônia, de acordo com o Hemoce, para participar de diferentes processos: work up, internação preparatória e a coleta por aférese. Quando transplantadas, estas medulas devem ajudar pacientes no estado de São Paulo e em outros três países, Inglaterra, Itália e Estados Unidos. As identidades dos doadores e dos receptores e as respectivas cidades onde residem são mantidas em sigilo por, no mínimo, 2 anos, por exigência legal.

O processo

A chance de encontrar um doador compatível é de uma a cada 100 mil pessoas. Todos os candidatos são registrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e diversos países do mundo compartilham os seus cadastros de doadores. No ato do cadastro, é coletada uma amostra de sangue para exames. Quando é constatada a compatibilidade, a pessoa candidata à doação é convocada e, caso concorde, começa o processo.

No work up, é feita uma série de exames para saber se o candidato compatível está apto a doar. Em caso positivo, o doador toma por cerca de cinco dias um medicamento conhecido como fator estimulador de colônias de granulócitos, responsável por estimular a produção de células-tronco na medula óssea. Esta fase é acompanhada por uma equipe multidisciplinar do Hemoce e do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Um dia antes da coleta, o doador é internado para os últimos exames e para evitar possíveis náuseas e tonturas. A coleta usando o equipamento de aférese é o procedimento final, no qual ocorre de fato a captura das células tronco que o medicamento estimulou.

Referência

Além das coletas, o Ceará também é referência em transplantes de medula óssea realizados aqui. Desde 2008, foram feitos 293 transplantes do tipo e mais de 160 mil cadastros junto ao Redome. Além de ser um dos 9 estados capazes de fazer este tipo de cirurgia e tratamento, os transplantes feitos aqui tem uma taxa de sobrevida superior à media mundial: 95,3% contra 90%.