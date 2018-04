H1N1: saiba quais postos de saúde irão abrir neste feriadão em Fortaleza

15:35 · 27.04.2018 / atualizado às 16:04

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta sexta-feira (27), os sete postos de saúde de Fortaleza que irão abrir em regime especial no final de semana para a imunização contra a Influenza e o vírus H1N1, além de como e se ocorrerá o atendimento para os grupos prioritários na véspera e no feriado do Dia Nacional do Trabalhador, no próximo dia 1º de maio.

O anúncio ocorre após o Município liberar nesta sexta (27) mais um lote da vacina contra a Influenza e o vírus H1N1, contendo 63 mil doses. O total será o suficiente para garantir a imunização até a próxima quarta ou quinta (3), o que fez com que a Prefeitura Municipal pedisse o adiantamento do envio do 3º lote, já esperado também para a semana seguinte. As informações foram repassadas pelo prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, durante transmissão ao vivo na rede social Facebook.

O primeiro lote, com 212 mil doses, que esgotou na última quinta garantiu a cobertura de 35% da população considerada público-alvo, de um total de 630 mil imunizações esperadas até o término da campanha, no dia 1º de junho.

LEIA AINDA:

. Feriadão: veja o que abre e o que fecha; PRF abre operação nas estradas

. Em 10 anos, CE soma 351 casos de H1N1 e 63 óbitos

Final de semana

Atendimento: de 10h às 17h (sábado) e de 8h às 17h (domingo)

Carlos Ribeiro

Rua Jacinto Matos, 944, Jacarecanga

Telefone: (85) 3452-6376 Paulo Marcelo

Rua 25 de Março, 607, Centro

Telefone: (85) 3105-1455 Irmã Hercília Aragão

Rua Frei Vidal, 1821, São João do Tauape

Telefone: (85) 3452-1883 Anastácio Magalhães

Rua Delmiro de Farias, 1670, Rodolfo Teófilo

Telefone: (85) 3433-2560 Dr. Luís Costa

Rua Jorge Dumar, 1501, Benfica

Telefone: (85) 3131-7677 José Paracampos

Rua Alfredo Mamede, 250, Mondubim

Telefone: (85) 3433-4927 Posto de Saúde de Messejana

Rua Cel. Guilherme Alencar, s/n, Messejana

Telefone: (85) 3474-2637

Véspera de Feriado, dia 30/4

O funcionamento é normal para todos os postos de saúde de Fortaleza.

Feriado, dia 1/5

O funcionamento não ocorrerá e os postos de saúde estarão fechados, abrindo normalmente na próxima quarta (2).