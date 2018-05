H1N1: Fortaleza é a segunda capital com maior cobertura vacinal do País

09:28 · 04.05.2018 / atualizado às 09:49

A campanha de imunização contra a Influenza A (H1N1) chega à segunda semana com Fortaleza sendo um dos destaques no Brasil na cobertura vacinal. A Capital cearense é a segunda do País e primeira do Norte/Nordeste, com 39,2% do público prioritário vacinado. Goiânia, a primeira na lista, com 79,3% de cobertura, iniciou campanha há um mês. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação (Datasus) do Ministério da Saúde. Os números são alterados diariamente, a partir de novas informações repassadas pelos municípios.

Além de Goiânia e Fortaleza, Palmas (Tocantins), com 37,6%; Porto Alegre, com 29,55% e Brasília, com 28% de cobertura completam o ranking brasileiro entre as capitais. No Nordeste, Natal, com 27,33%; Maceió, com 24,39%; Aracaju, com 22,83% e Salvador, com 21,67% são os cinco primeiros da Região.

> 19 postos vão abrir no sábado para vacinação contra H1N1

Ceará é o quarto no ranking geral do País

No ranking dos Estados, o Ceará é o quarto do País no "vacinômetro", com 28,40% do grupo prioritário imunizado contra a Influenza A. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) foram aplicadas 641,9 mil doses entre os grupos prioritários. Goiás lidera com 68,5%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 31,6% e Paraná, com 30,2%.

Segundo a coordenadora de imunização do Estado, Ana Vilma Leite, as 720 mil novas doses que o Ceará irá receber até este sábado, irá abastecer todos os postos. "Até o Dia D, no sábado, dia 12, deveremos receber outra remessa do Ministério da Saúde", informa.

Vilma explica que a vacina disponível cobre os três subtipos (H1N1, H1N1 tipo B e H3N2). Porém, ela tem maior eficácia para o H1N1. A duração da imunização é em torno de um ano. Os principais efeitos colaterais da vacina são dor local e febre baixa. A vacina é contraindicada nos casos de febre alta (acima de 39ºC) e doenças ou remédios que alterem a imunidade. Para quem está fazendo uso de corticoide, a vacinação precisa ser orientada pelo médico.

Neste ano, já foram confirmados 91 casos no Ceará, sendo 76 por H1N1, com 11 óbitos até o momento. Segundo o titular da Sesa, Henrique Javi, a porcentagem do grupo prioritário já imunizado contra a gripe no Ceará é "um recorde se compararmos com os anos anteriores", comenta. A meta é vacinar 90% dessa faixa populacional.

Grupo prioritário

Fazem parte do grupo prioritário as pessoas com idade de 60 anos ou mais; crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); professores das escolas públicas e privadas (mediante comprovação profissional); grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (estes deverão apresentar uma receita, recente, de medicação que comprove a situação clínica, ou solicitação médica).

Confira o endereço dos postos que abrem neste fim de semana:

Sábado (5): a partir das 10h

Posto de Saúde Carlos Ribeiro: Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga

Posto de Saúde Floresta: Rua Tenente José Barreira, 251 – Álvaro Weyne

Postos de Saúde Casemiro Filho: Avenida Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará

Posto de Saúde Paulo Marcelo: Rua 25 de Março, 607 – Centro

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão: Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape

Posto de Saúde Miriam Porto Mota: Rua Cel Jucá, 1636 – Aldeota

Posto de Saúde Rigoberto Romero: Rua Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000

Posto de Saúde Anastácio Magalhães: Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo

Posto de Saúde Licínio Nunes: Rua 06, s/n – Quintino Cunha

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 – Jockey Clube

Posto de Saúde Luís Costa: Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica

Posto de Saúde Valdevino de Carvalho: Rua Guará, s/n – Itaoca

Posto de Saúde Oliveira Pombo: Rua Rio Grande do Sul, s/n – Panamericano

Posto de Saúde José Paracampos: Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim

Posto de Saúde Maciel de Brito: Avenida A, s/n 1ª Etapa - Conjunto Ceará

Posto de Saúde de Messejana: Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana

Posto de Saúde Melo Jaborandi: Rua 315, 80 – São Cristóvão.

Sábado (5): 9h às 16h

Centro de Saúde Escola Meireles - Av. Antônio Justa, 3113 - Meireles

Domingo (6): 8h às 17h

Posto de Saúde Carlos Ribeiro: Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga

Posto de Saúde Paulo Marcelo: Rua 25 de Março, 607 – Centro

Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão: Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape

Posto de Saúde Anastácio Magalhães: Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo

Posto de Saúde Luís Costa: Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica

Posto de Saúde José Paracampos: Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim

Posto de Saúde de Messejana: Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n – Messejana

Confira o ranking de cobertura vacinal entre as capitais