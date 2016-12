Guarda municipal é ferido durante tumulto na feira da Rua José Avelino

11:24 · 29.12.2016 / atualizado às 15:25

Itens como calçados e roupas foram apreendidos ( Foto: José Leomar )

Um guarda municipal foi atingido por uma pedra durante tumulto com feirantes instalados no entorno da Rua José Avelino, no Centro de Fortaleza, na qual acontece uma feira popular. A confusão ocorreu na manhã desta quinta-feira (29).

De acordo com o inspetor Marcílio Távora, da Coordenadoria das Inspetorias Especializadas da Prefeitura de Fortaleza, ambulantes ocupavam áreas proibidas para o comércio popular. Quando os fiscais abordaram os vendedores que comercializam produtos na área destinada a estacionamento de veículos, teve início o tumulto.

Ainda segundo o inspetor, a ação realizada nesta quinta-feira ocorre semanalmente em apoio a fiscalização do comércio de ambulantes da Regional do Centro.

"A Guarda Municipal inicia as atividades às 14h e permance até quinta-feira (29), às 12h. A operação visa coibir a comercialização de mercadorias tanto no passeio quanto na pista de rolamento. Alguns feirantes não entendem o espaço delimitado na Rua José Avelino/Travessa Icó e Governo Sampaio". Itens como calçados e roupas foram apreendidos.





O guarda municipal ferido foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF) e já recebeu alta.

Semanalmente, fiscais da Prefeitura fazem vistorias durante a tradicional Feira da José Avelino. O objetivo é coibir o comércio feito fora da área destinada, assim como a venda de produtos fora do horário, que é das 19h da quarta-feira até as 7h da quinta.