Grupo maltrata e mata capivara para fazer churrasco no Quintino Cunha

17:50 · 19.12.2017 / atualizado às 17:58

Conforme a lei 9605/98, capturar e levar à morte de um animal silvestre é crime ambiental - Foto: reprodução

Um vídeo com imagens de uma capivara sendo maltratada no meio de uma rua do bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, circularam nas redes sociais esta semana. Segundo o presidente da Sociedade Protetora dos Animais, Márcio Souza, o animal foi morto pelos moradores do bairro para ser consumido em um churrasco.

Conforme a lei 9605/98, capturar e levar à morte de um animal silvestre é crime ambiental. Márcio informou que o caso ocorreu no último domingo (17), na Rua Baixa dos Milagres. A carne do animal teria sido consumida em um bar na rua Rio Novo.

Para Márcio, o vídeo mostra que "eles maltrataram e mataram o animal por diversão. A capivara é um animal simpático, não tende a atacar".

Segundo Márcio, o animal saiu de um mangue próximo à região do bairro para procurar um local para se refrescar, devido ao calor da cidade.

No dia seguinte, pela manhã, Márcio relatou que foi até o bar acompanhado de uma viatura policial. O local foi encontrado fechado. Lá, ele constatou que os moradores já haviam consumido a capivara.

Ainda segundo Márcio, a Sociedade Protetora dos Animais formalizará uma denúncia no Ministério Público para que os responsáveis sejam investigados e punidos.

De acordo o presidente da associação, capivaras não são comuns na região Nordeste do Brasil e a aparição de um capivara em Fortaleza é uma raridade.

Ibama

O chefe da divisão técnico-ambiental do Ibama, Miller Holanda, informou que uma equipe já viu o vídeo e que o órgão irá apurar o ocorrido. "Nós já passamos as imagens para o nosso núcleo de inteligência. Eles vão identificar quem são as pessoas que aparecem no vídeo para que seja aberto um processo criminal", garantiu.

O Ibama disponibilizou um número para quem deseja denunciar os suspeitos envolvidos no crime. A ligação é anônima e gratuita. O número é o 0800-61-8080.

Imagens mostram momento que o animal foi capturado: