Grupo de escoteiros realiza atividades no Horto Municipal

17:42 · 28.04.2018 / atualizado às 17:44

As atividades dos escoteiros buscam trazer para os membros aprendizados na prática diferentes do que traz a educação formal ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O Horto Florestal Municipal Falconete Fialho e o Parque Zoológico Municipal Sargento Prata receberam neste sábado (28) uma programação especial promovida pelo grupo de escoteiros do parque. Os participantes do 46º Grupo de Escoteiros Sargento Prata Região do Ceará demonstraram para os visitantes parte das atividades que praticam na rotina de escoteiros como forma de mostrar e aproximar o escotismo da população.

Através de exposição de acampamento, exposição de artefatos mateiros, oficinas de nós, jogos e canções escoteiras, cerca de 25 crianças e jovens, entre já escoteiros e novatos, ocuparam os espaços do horto durante toda a programação. A menina Maria Cecília Rebouças, de 9 anos, já é uma das veteranas no escotismo e fala com muita segurança sobre como é estar no grupo: "Eu entrei quando a minha mãe viu no jornal que o escoteiro era alguém que protegia a natureza, e como eu gosto muito de proteger a natureza, eu entrei pra tentar sentir o meu lugar. Porque eu não ficava muito bem em casa, e aqui eu fiz novos amigos e estou aprendendo muito", conta a menina sem gaguejar.

A coordenadora da comissão de fundação do grupo, Jamille Soares, explica que o grupo de escoteiros objetiva proporcionar uma vivência única para a formação do jovem: "O movimento escoteiro trabalha a função socioambiental dos garotos. A gente não ensina o garoto a ler ou a escrever, a gente ensina a vivência prática, os ensina a ser independentes. O propósito dele para o jovem é a vida ao ar livre", comenta.

No Ceará, atualmente, existem em torno de 15 grupos de escoteiros. A tradição no estado já tem 96 anos e, no Brasil, o movimento já tem mais de 500 mil associados. No horto, as atividades continuam ainda neste domingo (29), das 9h às 16h. Para os pequenos que quiserem participar das reuniões, elas acontecem todos os sábados das 12h às 16h.