Governo promove serviços na Praça do Ferreira na véspera do Dia do Trabalhador

16:41 · 27.04.2018 / atualizado às 17:13

O Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e entidades de classe, oferecerá serviços grautitos de capacitação, emissão de documentos, saúde, beleza, gastronomia e lazer na próxima segunda-feira (30), das 9h às 17h, na Praça do Ferreira (Centro de Fortaleza). A ação é em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

No local, haverá stands do Sine/IDT, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social para prestar diversos serviços à população. Além disso, unidades móveis do Detran, da STDS, da Federação das Indústrias (FIEC), entre outras, também estarão na Praça do Ferreira.

Emissão de RG e CPF, cadastramento em vagas de emprego e no Cadastro Único, recebimento de currículo, atendimento para o seguro desemprego, encaminhamento para vagas de trabalho estão entre os serviços oferecidos.

Quem desejar emitir a segunda via do RG, deverá levar o boleto do serviço pago. O boleto pode ser impresso no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A primeira via da identidade é gratuita.

Saúde, beleza e gastronomia

Os cidadão poderão ainda realizar diversos procedimentos de cuidados com a saúde, como avaliação física, medir a pressão arterial, fazer teste de glicemia e pedir orientações médicas, fisioterápica, fonoaudiológicas, psicológicas e sobre saúde bucal gratuitamente.

Para os que estiverem a fim de cuidar do visual, haverá cortes de cabelo na Tenda da Beleza. Os segredos da culinária nas áreas de produção de bolos, tortas e drinks serão apresentados na Tenda da Gastronomia, pela Escola de Vida, Sabor e Arte (Evisa), que vai oferecer ainda degustação de produtos. O Espaço Viva Gente leva à praça o Projeto Farmácia Viva e o uso das plantas medicinais.

Lazer

O evento terá, ainda, apresentações de projetos da Rede Cuca, do Circo-Escola Palmeiras e Circo-Escola Bom Jardim, Grupo Chorinho, e do Pingo de Fortaleza. Aulas de zumba também serão oferecidas. Confira o horário das atrações de lazer:

8h30: Aulão de ritmos/zumba

9h: Apresentação Circo-Escola Palmeiras

9h40: Grupo de Chorinho do Espaço Viva Gente

10h: Solenidade de Abertura

10h30: Pingo de Fortaleza

14h: Aulão de ritmos/zumba

14h30: Apresentação Circo-Escola Bom Jardim

15h30: Atrações do Projeto Ensaios Abertos, da Rede Cuca/Prefeitura de Fortaleza

16h30: Teatro de Fantoches: "Chapeuzinho tá no vermelho" (Detran/CE)