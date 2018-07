Governo inaugura oito estações do VLT nesta sexta-feira (6)

09:12 · 06.07.2018 / atualizado às 11:54

O evento contou com a presença do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e do senador Eunício Oliveira ( Foto: José Leomar )

Mais oito estações do VLT, linha Parangaba-Mucuripe, foram inauguradas na manhã desta sexta-feira (6). O evento contou com a presença do governador Camilo Santana, do prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e do senador Eunício Oliveira.

Com as novas estações, os usuários do transporte público devem ganhar uma maior mobilidade no trajeto entre os bairros Parangaba e Papicu. As novas estações irão funcionar temporariamente em regime de operação assistida, sem cobrança de tarifa, em horário reduzido, de 6 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira.

> Oito estações do VLT de Fortaleza são liberadas

A previsão de demanda potencial do serviço é de 90 mil passageiros por dia. O projeto final prevê 13,4 quilômetros (1,4 km em elevado) de extensão com 10 estações, 12 pontes e três passarelas, além da urbanização de inúmeras áreas de 22 bairros da capital cearense, e se integra ao sistema de ônibus da Prefeitura de Fortaleza e às linhas Sul e (futura) Leste do metrô de Fortaleza.

O restante da obra, com mais duas estações (Mucuripe e Iate), além de cercamento e outras obras complementares, deve ficar pronto até o fim deste ano. Em todas as oito estações com operação assistida haverá a presença de oito zeladores e nove postos de vigilância desarmada funcionando 24h. A operação comercial - fase em que será começará a a cobrança de tarifa - está prevista para iniciar em 2019.