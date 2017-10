Governo do Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira (13)

20:37 · 11.10.2017 / atualizado às 20:47

Decreto foi assinado pelo governador Camilo Santana ( Foto: arquivo )

O dia 13 de setembro, sexta-feira, será de ponto facultativo para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. A determinação ocorre por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quinta-feira (12).

Segundo o decreto, os serviços que estão assegurados normalmente são:

- Fornecimento de água;

- Os serviços da Polícia Militar;

- Polícia Civil;

- Corpo de Bombeiros Militar;

- Atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios;

- Sistema de Licitações;

- Equipamentos culturais do Estado do Ceará;

- Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria localizada em Canindé (Central 155);

- Postos do Hemoce;

- Serviço pré-hospitalar do Samu Ceará (Central 192).

Também estão assegurados os serviços relacionados às campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela DAGRI e pela Ematerce.

O decreto foi publicado nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do Estado.