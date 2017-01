Governo do Ceará lança campanha contra discriminação sexual

11:32 · 29.01.2017 / atualizado às 11:40

Está disponível também o telefone 100 para realizar denúncias ( Foto> Divulgação )

A Coordenadoria Especial de Política Públicas para LGBT do Gabinete do Governador lançou, neste domingo (29), a campanha “Nós somos diferentes, mas o respeito deve ser igual!” com o objetivo de celebrar o Dia Nacional da Visibilidade de Pessoas Travestis, Homens e Mulheres Trans. No portal oficial do governo foram postados dois banners com mensagens alusivas ao tema.

Conforme a Coordenadoria, a campanha tem a finalidade de chamar toda a sociedade para um debate acerca do respeito a essa população que ainda é alvo de preconceito, discriminação e inúmeras violências cotidianas como, por exemplo, a utilização do seu nome social em documentos oficiais, além do restrito acesso a serviços que garantam sua saúde integral.

Segundo a mensagem do Governo, a data foi criada em 2004 e tem como objetivo ressaltar a importância do respeito a esse grupo na sociedade brasileira, é uma data simbólica destinada a lembrar a luta de pessoas transgêneras (travestis e transexuais) pelo respeito à identidade gênero, orientação sexual, e direitos básicos que são diariamente negados dentro da sociedade. No dia 29 de janeiro é celebrado o Dia da Nacional da Visibilidade Trans, marco da luta pela cidadania e respeito às travestis, homens e mulheres trans.

"Ainda hoje, a população de trans e travestis tem grande dificuldade no acesso à educação, trabalho e saúde, além de ser vítima de violência e preconceito diariamente. Na perspectiva de que seja direito de cada cidadão e cidadã ser tratado/a com respeito, entende-se que todas as pessoas devem se unir para combater a TRANSfobia (ódio, repulsa, violências, preconceito e discriminação contra pessoas Travestis e Transexuais", diz a mensagem da Coordenadoria.

Um canal para denúncia de transfobia está disponíve ppelo telefone 100 e contribua para um Ceará com mais respeito e direitos iguais para todos.