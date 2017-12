Governo do Ceará decreta situação de emergência em Fortaleza e mais 40 municípios

18:26 · 18.12.2017

Decreto auxilia no repasse de recursos federais para os municípios. ( FOTO: Honório Barbosa/Diário do Nordeste )

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em mais 41 municípios do Estado. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18).

Conforme o texto assinado por Camilo Santana, a justificativa do decreto se dá pela “irregularidade das chuvas e as elevadas temperaturas vêm comprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao abastecimento, inclusive para o consumo humano e animal, desde o ano de 2012, reduzindo o padrão de qualidade de vida da população”.

Os municípios são: Alcântaras, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Ararendá, Assaré, Aurora, Baixio, Brejo Santo, Caririaçu, Catarina, Cedro, Chaval, Eusébio, Forquilha, Fortaleza, Horizonte, Ibaretama, Icapuí, Irauçuba, Ipaporanga, Itaitinga, Itapajé, Jaguaribara, Jaguaruana, Madalena, Maracanaú, Maranguape, Missão Velha, Nova Olinda, Pacajus, Parambu, Paramoti, Porteiras, Salitre, Santana do Acaraú, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, Umari, Uruoca e Várzea Alegre.

Hoje o Estado tem 102 municípios com reconhecimentos vigentes, mas 38 deles venceram no último dia 16. Porém, devem ser renovado com o novo decreto.

Auxílio emergencial

Para obter apoio material e financeiro da Defesa Civil nacional, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Após análise técnica por equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), o Ministério da Integração define o valor do recurso a ser disponibilizado.