Governo anuncia R$ 561 milhões para a requalificação de estrada no Ceará

10:22 · 07.05.2018 / atualizado às 10:48

O Governo do Ceará anunciou, nesta segunda-feira (7), mais uma etapa de investimentos na requalificação de estradas no Estado. No total, serão cerca de R$ 561 milhões destinados à melhoria da infraestrutura rodoviária em 41 trechos de Norte a Sul do Ceará.

As obras fazem parte do programa Ceará de Ponta a Ponta, que busca a requalificação da malha rodoviária do Estado, através de obras de restauração, pavimentação e duplicação de estradas. Na nova etapa, serão 690,96 km requalificados, com investimento de cerca de R$ 561 milhões em recursos do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), por meio do Departamente Estadual de Rodovias (DER), será responsável pela obras da nova etapa do programa. Criado com o objetivo de integrar os municípios cearenses, com o desenvolvimento do comércio, do turismo e da indústria, o programa Ceará de Ponta a Ponta já entregou 1.600 km de rodovias, com investimentos de mais de R$ 1,2 bilhão.